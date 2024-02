Sezze piange Cesare Abbate, l’uomo morto nell’incidente sulla Migliara 45

Sezze piange la morte di Cesare Abbate, l’uomo di 77 anni che questa mattina ha perso la vita nell’incidente che si è verificato sulla Migliara 45, nel territorio di Sezze. Da quanto emerso l’anziano era al volante della sua Ford Fiesta quando, per cause al momento ancora al vaglio della pizia stradale, l’auto si è scontrata con una Peugeot guidata da un giovane di 30 anni all’altezza dell’incrocio con via del Murillo.

L’uomo stava accompagnando il nipote di circa 12 anni alle scuole medie di Borgo Faiti quando c’è stato il tragico sinistro. Per lui si sono rivelati vani i soccorsi prestati dai sanitari del 128; lievemente ferito invece il ragazzino come anche il conducente dell’altra vettura.

Le indagini per chiarire le cause del sinistro sono affidate agli agenti della polizia stradale. Intanto si riaccendono i riflettori in merito alla sicurezza sulla Migliara 45. “L'incrocio della Migliara 45 va subito messo in sicurezza - scrive sui social il consigliere comunale di Sezze Orlando Quattrini -. In Consiglio comunale abbiamo presentato interrogazioni a non finire nel tentativo di mettere in sicurezza questo incrocio. Chiediamo al sindaco Lidano Lucidi di farsi carico della problematica, di attivarsi con la Provincia di Latina per il tratto di sua competenza per mettere definitivamente in sicurezza questo pericolosissimo incrocio. Una segnaletica migliore, una rotonda, oggi avrebbero potuto salvare una vita”.