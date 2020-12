Incidente sulla Pontina, 41enne investito e ucciso mentre attraversa la strada. E’ stato colpito da due auto

E’ un operaio di 41 anni di Cisterna, Christian Ricci, la vittima del drammatico incidente che nella mattinata di oggi, giovedì 17 dicembnre, si è verificato all’altezza del chilometro 33,200 della Pontina nella frazione di Castagnetta, a Pomezia.

Il sinistro si è verificato intorno alle 6 e sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale di Aprilia coordinati dal comandante Massimiliano Corradino per i rilievi di rito utili a chiarire la dinamica di quanto accaduto, insieme anche al personale Anas e ai sanitari del 118.

Secondo i primi accertamenti, proprio in corrispondenza del chilometro 33,200, in direzione Nord, il 41enne avrebbe attraversato la Pontina per raggiungere probabilmente l'area di servizio Agip. Come riferiscono dalla polizia stradale, è stato colpito da un primo veicolo, poi immediatamente investito da una seconda auto e trascinato per alcuni metri. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono ora in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, per fare piena luce sull’incidente.