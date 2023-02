Tragedia sulla Nettunense: un uomo investito e ucciso mentre torna dal lavoro in bicicletta

Ancora una tragedia sulle strade del Lazio. A perdere la vita ieri un uomo di 68 anni, di origini indiane, che tornava in bicicletta a casa dopo la giornata di lavoro. L'uomo che viveva a Cisterna è stato investito e ucciso lungo la Nettunense, all'altezza della frazione Sandalo di Nettuno, in prossimità di un incrocio. A travolgerlo un'utilitaria, una Fiat Panda, condotta da un cittadino italiano di 48 anni, che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorsi.

Il ciclista però è morto sul colpo. La vittima si chiamava Om Parkash. La ricostruzione della dinamica è al vaglio degli agenti della polizia di locale. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma purtroppo per il 68enne non c'è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 19,30 per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.