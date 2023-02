Il comandante Michele Lauro muore in un incidente: lutto sulle isole, il ricordo del sindaco di Ponza

E’ lutto nella Laziomar, e anche sull’isola di Ponza, per la morte del comandante Michele Lauro che nella giornata di ieri, lunedì 20 febbraio, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto sulla statale sorrentina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Come riporta NapoliToday, il violento scontro tra l'auto sulla quale viaggiava Lauro, originario di Piano di Sorrento, e un'altra vettura di grossa cilindrata, guidata da un 32enne, è avvenuto sul viadotto San Marco risultando fatale per il 60enne. Gli accertamenti sono stati condotti dalla polizia stradale a cui spetta ora la ricostruzione esatta della dinamica.

Ed è lutto in queste ore anche sulle due isole pontine e cordoglio per la morte del comandante Michele Lauro, oggi Capo di Armamento della Laziomar - la società che gestisce il servizio di collegamenti marittimi proprio con Ponza e Ventotene -, è stato espresso anche dal sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, a nome anche di tutta l’Amministrazione e dell’intera comunità. “Ponza perde un punto di riferimento importante - ha detto il primo cittadino -. Il comandante ha sempre avuto un'attenzione particolare nei confronti dei bisogni degli isolani, serio e affidabile, nonostante le esigenze societarie, anche nei momenti di confronto, riusciva a recuperare le criticità trovando sempre la soluzione giusta e condivisa”.