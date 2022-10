Incidente mortale a Cori, finisce fuori strada con l’auto: perde la vita un 34enne

Ancora sangue sulle strade della provincia pontina: nella notte appena trascorsa in un incidente che si è verificato a Cori ha perso la vita un giovane di 34 anni.

Dalle informazioni raccolte, si tratta di un sinistro autonomo che si è verificato intorno alle 3 e ha visto coinvolta la sola vettura, un Nissan Qasqai, su cui viaggiava il 34enne, di origini straniere ma residente a Cori. Dai primi rilievi, il suv con a bordo la sola vittima procedeva lungo via Stoza quando, per cause che sono ancora al vaglio, è uscito fuori strada. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati al giovane automobilista, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cori, guidati dal comandante Luca Cuoco, che hanno effettuati i rilievi di rito utili per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.