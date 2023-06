Latina piange la morte di Danilo Carloni, l’uomo investito e ucciso in bici in via del Lido

La comunità di Latina piange la morte di Danilo Carloni, l’uomo di 58 anni che ha perso la vita ieri mentre in sella alla sua bici è stato travolto da un’auto in via del Lido. Un tragico sinistro su cui sono ora in corso le indagini della polizia locale che ha il compito di chiarire esattamente quanto accaduto nella mattinata di ieri, domenica 4 giugno, lungo la strada che porta al litorale di Latina.

L’incidente è avvenuto a pochi chilometri di distanza da dove viveva il 58enne che pare si stesse dirigendo verso il bar che si trova nella stazione di servizio di via del Lido, come spesso faceva. Viaggiava dunque in direzione mare quando, per cause che al momento sono ancora al vaglio, è stato investito dalla Bmw guidata da un uomo.

Un impatto violento quello tra i due mezzi che non ha lasciato scampo a Danilo Carloni, deceduto praticamente sul colpo. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo dell’incidente; insieme a loro anche gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi di rito che saranno utili a fare piena chiarezza sulla dinamica del sinistro. Secondo quanto emerso l’uomo in bici pare stesse svoltando verso il bar che si trova dall’altra parte della carreggiata quando è stato colpito dalla vettura che procedeva nella stessa direzione, facendolo sbalzare sull’asfalto.

Durante le operazioni di soccorso e per consentire i rilievi la strada è stata momentaneamente chiusa la traffico con inevitabili pesanti ripercussioni anche sulla circolazione, in quella che doveva essere una normale domenica di mare e si è trasformata invece in tragedia.