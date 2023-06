Anche Formia piange la morte di Davide Rossillo: “Una scomparsa che ci ha lasciati sgomenti"

E’ cordoglio anche a Formia per la morte di Davide Rossillo, il 53enne di Gaeta che ha perso la vita in un drammatico incidente in via Unità d’Italia nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 giugno. “Una scomparsa che ci ha lasciati sgomenti e attoniti” ha detto il sindaco Gianluca Taddeo parlando di Davide Rossillo, imprenditore turistico e culturale, “anima di molteplici iniziative che lo hanno fatto conoscere in giro per l’Italia e all’estero, in particolare grazie alla sua passione per il mondo della street art. Un artista poliedrico molto vicino a Formia. Con il suo spirito innovativo ha arricchito il nostro territorio e la nostra città con tanta bellezza”.

La sua figura è legata al progetto Memorie Urbane, nato nel 2011, da una sua geniale idea. Presidente di Turismo Creativo, da sempre attento e fervido sostenitore dell’arte contemporanea come punto di aggregazione e fil rouge per lo sviluppo economico, culturale e turistico. “A Formia - ricordano ancora dal Comune di Formia - la sua avviata ed apprezzata galleria contemporanea, sita in via XXIV Maggio e che porta il suo nome, rappresenta motivo di orgoglio di questa sua passione diventata anche il suo nuovo lavoro, realizzato in un vero e proprio spazio espositivo ed un laboratorio artistico/creativo. Una persona a cui non mancavano le intuizioni, come testimonia l’ultima innovativa mostra internazionale dal titolo ‘My song’, lo scorso mese di aprile, che ha radunato nel suo spazio espositivo 31 street artist provenienti da tutto il mondo e in occasione della quale aveva tenuto a sottolineare l’importanza dell’interazione tra l’arte visiva e quella musicale, quest’ultima ritenuta spesso fonte di ispirazione dagli artisti per le loro opere”.

“Davide era così, amava coltivare l’arte e portarla avanti con dedizione e sacrificio” commenta anche l’assessore alla Cultura Fabio Papa, che nel 2022 fu presente all’inaugurazione, avvenuta presso il vecchio frantoio del borgo di Maranola, della sua Residenza Artistica, all’interno dell’11esima edizione di “Memorie Urbane - Open Air Museum”, con la partecipazione degli istituti scolastici. “Un altro progetto di successo di Davide, con cui ha voluto celebrare la ritrovata socialità dopo due anni di pandemia, evidenziando come lo scambio culturale e le interazioni umane siano necessarie ad ogni forma di creazione – prosegue Papa - E noi lo ringraziamo per il suo impegno costante e continuo nei confronti della nostra città”.

Ma la sua inventiva per il territorio si stava arricchendo anche di un’altra bella e coinvolgente idea: aveva invitato il muralista innovatore spagnolo Spidertag ad intervenire sulla facciata interna del Palazzo comunale di Formia, nella parte che affaccia su Piazza Santa Teresa, dove è presente l’Officina Culturale. “Cercheremo di realizzare l’installazione in memoria di Davide, per ricordare e ringraziare una persona che ha fatto tanto per la nostra città - ha concluso il sindaco Gianluca Taddeo -. Con grande emozione rivolgo le più sentite condoglianze da parte mia e dell’intera Amministrazione Comunale alla sua famiglia, rivolgendo loro un affettuoso saluto in un momento così triste, nel ricordo di un uomo e di un artista, la cui vita lascia un segno tangibile in tutta la comunità”.