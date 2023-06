Davide Rossillo muore in un incidente, il ricordo: “Artista poliedrico ha arricchito il nostro territorio con tanta bellezza”

E’ in lutto la comunità di Gaeta per la morte di Davide Rossillo, l’uomo di 53 anni deceduto nel pomeriggio di ieri, 9 giugno, in un tragico incidente a Formia. Titolare di una struttura ricettiva nella città del Golfo, Rossillo era molto conosciuto anche a Formia, in tutta la provincia e non solo. Proprio a Formia curava anche una galleria d’arte, la "Davide Rossillo Contemporary”, era il presidente di Turismo Creativo ed era stato il fondatore e il curatore del festival di arte contemporanea “Memorie Urbane”, famoso in tutta Italia.

Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Unità d’Italia a Formia, nei pressi della zona di Vindicio; il 53enne era in sella al suo scooter quando, per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale, si è scontrato con la parte posteriore di un camion. Un impatto che non gli ha lasciato scampo; inutili, infatti, si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che sono giunti sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco.

Davide Rossillo è deceduto sul posto. A piangerlo oggi l’intera comunità di Gaeta e non solo. Il suo nome era molto conosciuto a Formia come anche nel resto della provincia pontina. Aveva raggiunto tutta Italia grazie a “Memorie Urbane”, progetto che aveva l’obiettivo di portare “allo scoperto” la pratica artistica contemporanea e in particolare l’arte urbana con cui riscoprire le città; arte urbana che per questo diventa “strumento per dare nuovo risalto a spazi che, pur essendo parte di un orizzonte visivo acquisito, sono solitamente trascurati, abbandonati e privi di una qualificazione". Una formula collaudata, che ha portato il festival nato nel 2011 a evolversi nel corso degli aanni e a diventare in 11 edizioni il più grande museo di arte contemporanea murale in Italia con più di 280 interventi realizzati in 17 cittadine e con più di 110 artisti arrivati da tutto il mondo.

In tanti oggi ricordano Davide Rossillo, che lascia una moglie e due figli, e di minuto in minuto anche sui social si susseguono messaggi di dolore e di cordoglio per la sua perdita. Tra questi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese: “Con immenso dispiacere, ho appreso della tragica e prematura scomparsa di Davide Rossillo, artista poliedrico, presidente di Turismo Creativo, ideatore e fondatore di Memorie Urbane e di molti altri progetti, che hanno arricchito il nostro territorio e la nostra città con tanta bellezza - ha scritto il primo cittadino su Facebook -. E tanti altri progetti da realizzare avevamo in cantiere. A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, rivolgo un pensiero, esprimendo profondo cordoglio, a tutti i suoi cari, in modo particolare ai suoi piccoli amati bimbi”.