Tragico incidente a Frosinone, un 38enne di Ponza muore nel frontale fra due auto

Il sinistro lungo l’Asse Attrezzato nei pressi di una rotatoria; per Davide Vitiello non c’è stato nulla da fare. Dinamica in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale

Un uomo di 38 anni di Ponza ha perso la vita oggi, martedì 11 maggio, in un drammatico incidente che si è verificato nel territorio di Frosinone. Il sinistro che ha visto coinvolte due auto, una Fiat Idea ed una Jeep Compass, è avvenuto lungo l'ex SP 277 Asse Attrezzato nei pressi di una rotatoria.

Ad avere la peggio il 38enne pontino Davide Vitiello deceduto praticamente sul colpo. Come riporta FrosinoneToday, nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un altro uomo che, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in eliambulanza in un ospedale di Roma in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione le due auto, che viaggiavano lungo due sensi di marcia opposti, si sono scontrate frontalmente. L’effettiva ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata ora agli agenti della polizia stradale del distaccamento di Frosinone.