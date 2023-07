Tragico incidente con lo scooter: 59enne muore dopo lo scontro con una Smart

Un uomo di 59 anni ha perso la vita in un tragico incidente in quella che doveva essere una tranquilla domenica di estate: è accaduto a Nettuno ieri, 30 luglio: fatale si è rivelato lo scontro tra uno scooter e un’auto per Domenico Perica, il 59enne che viaggiava sul mezzo a due ruote.

Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, lungo via Pocacqua all'altezza di via di Colle Oppio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella al suo Suzuki 500 e stava tornando a casa quando, per cause che sono ancora al vaglio, all’altezza del semaforo c’è stato l’impatto con una Smart al cui volante c’era una ragazza di 25 anni.

In seguito allo scontro il 59enne è stato sbalzato per alcuni metri; sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dalla polizia locale di Nettuno e dalla stradale. Ora sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente; i due mezzi sono stati sequestrati.