Incidente in auto, muore don Dario Bottiglia

Tragico incidente in auto nel pomeriggio di ieri a Latina in cui è rimasto vittima il reverendo don Dario Bottiglia. Il sinistro, che ha visto coinvolte due auto, si è verificato in via del Saraceno; subito soccorso don Dario Bottiglia è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti dove purtroppo è deceduto a causa delle ferite riportate nello scontro.

Secondo una prima ricostruzione l’auto su cui viaggiava don Dario Bottiglia, 70 anni, stava percorrendo via del Saraceno quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, si è scontrata con un’alta vettura finendo poi fuori strada. Soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito molto serie; trasportato in ospedale in codice rosso è deceduto nel pomeriggio. Avvisato, il vescovo Mariano Crociata si è immediatamente recato al pronto soccorso per l’estremo saluto e la benedizione della salma. Nessuna lesione invece è stat riportata dal giovane di 20 anni che era alla guida dell’altra vettura.

Dolore e sconcerto in tutta la comunità pontina per la morte di don Dario Bottiglia; nato a Terracina il 19 giugno 1953 dopo aver frequentato il seminario di Anagni è stato ordinato presbitero il 18 settembre 1982, incardinandosi per la Diocesi di Latina. Da ultimo era stato per parecchi anni parroco della parrocchia di Sant’Antonio, a Latina. Da circa due anni aveva lasciato ogni ufficio, a causa di problemi di salute, andando a risiedere a Borgo Podgora.

I funerali, come fanno sapere dalla diocesi di Latina, saranno celebrati venerdì 22 dicembre, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Domenico Savio a Terracina; a presiedere la celebrazione sarà il vescovo Mariano Crociata.