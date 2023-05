Tragica gita fuori porta, commerciante di 50 anni muore in un incidente in moto

Tragica gita fuori porta per un uomo di 50 anni che ha perso la vita in un incidente in moto in Abruzzo. La vittima è Emiliano Serafini, commerciante di Roma ma che viveva a Pomezia. L’incidente è avvento nel pomeriggio di ieri, domenica 7 maggio, nel tratto della Statale 80, a una quindicina di chilometri dall'abitato di Arischia, frazione del comune di L'Aquila meta particolarmente frequentata da chi viaggia in moto

Come riporta questa mattina Romatoday, nel sinistro sono rimaste coinvolte due moto che procedevano nella stessa direzione, verso Campotosto, una Aprilia 1100 su cui viaggiava il 50enne e una Bmw 1000 guidata da un altro romano di 45 anni. Per cause che sono al momento ancora al vaglio i due mezzi si sono urtati e i due centauri sono caduti finendo sull’asfalto.

Purtroppo per Emiliano Serafini non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo; ferito in maniera grave l’altro motociclista trasportato in codice rosso all'ospedale de L’Aquila. Subito dopo l’incidente l’allarme è stato lanciato dagli altri centauri che hanno assistito alla scena; sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri che ora dovranno chiarire la dinamica del sinistro.