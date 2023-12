Tragico incidente sulla Nettunense: auto fuori strada, muore un uomo

Ancora sangue sulle strade della provincia pontina. Nella serata di venerdì 1 dicembre un incidente, costato la vita a un uomo di 36 anni, si è verificato sulla Nettunense a Campo di Carne, nel territorio di Aprilia.

Dalle informazioni a disposizione, si tratta di un sinistro autonomo che ha coinvolto un’auto, una Fiat Punto, su cui viaggiava il 36enne Ernesto Aldo Russo in quel momento solo nella vettura. Da quanto emerso il mezzo, per cause che sono al momento ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, è finita fuori strada andando a impattare contro un albero.

Le condizioni dell’uomo al volante sono apparse da subito molto gravi; soccorso dai sanitari del 118 purtroppo è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti gli accertamenti utili a cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Una delle ipotesi al momento prese in considerazione è anche quella del malore; sull’asfalto non ci sono segnali di frenata.

Sconcerto alla notizia della morte del 36enne; tanti sono i messaggi che nel ore successive alla tragedia sono state affidati anche ai social da parte di chi conosceva Ernesto Aldo Russo; “Ti ricorderò sempre cosi! Simpatico, buffo, e sempre sorridente! È ancora tutto assurdo, e difficilmente riesco a crederci! Ernesto Aldo Russo mancherai a tutti, mancherai al tuo paese, mancherai tantissimo amico mio”; “Vorrei scriverti qualche riga in più per salutarti ma non mi escono le parole uno strazio che ancora non ci voglio credere spero sia solo un brutto sogno”. Questi alcuni dei messaggi lasciati sui social e che raccontano il dolore per la morte del 36enne.