Incidente mortale nel comune di Formia questo pomeriggio. La tragedia intorno alle 17 in via Unità d'Italia. A scontrarsi sono stati uno scooter e un camion per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. L'uomo che era alla guida del mezzo a due ruote è morto sul colpo.

All'arrivo dell'ambulanza del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A perdere la vita un uomo di 53 anni residente a Gaeta. Per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza è stato necessario istituire lungo la strada il senso unico alternato. Sul posto polizia locale, carabinieri e una squadra di vigili del fuoco.