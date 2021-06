Incidente mortale sulla Flacca a Gaeta, perde la vita un centauro

Il sinistro nei pressi dell’incrocio con via degli Eucalipti; inutile l’intervento anche dell’eliambulanza per i soccorsi. Lo scontro tra 4 mezzi; dinamica al vaglio

Tragico incidente a Gaeta nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 giugno, in cui ha perso la vita un centauro. Il sinistro si è verificato lungo la Flacca all’altezza del chilometro 28.400, nei pressi dell’incrocio con via degli Eucalipti.

Dalle primissime informazioni a disposizione, nell’incidente sono rimasti coinvolti due auto, una Toyota e una Citroen C3, un maxi scooter e un camper: ad avere la peggio l’uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote. Da subito e sue condizioni sono apparse molto gravi; scattato l’allarme sono subito intervenuti i sanitari del 118 per i soccorsi; sul posto è stata fatta arrivare anche un’aliambulanza, ma purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale a cui spetta ora la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente; sul posto anche polizia e carabinieri.