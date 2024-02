Camion precipita in una scarpata facendo un volo di diversi metri, muore l'autista

Era originario di Aprilia il camionista di 43 anni morto in un incidente che nel pomeriggio di ieri si è verificato lungo la E45 nella provincia di Forlì-Cesena. Un tremendo sinistro avvenuto nel tratto di Mercato Saraceno dove, come riporta CesenaToday, un camion è precipitato da un viadotto dopo aver sfondato le barriere di protezione.

Purtroppo non c’è stato niente da fare per l'autista del mezzo pesante, Gianfranco Cologgi, 43 anni di Aprilia. L’incidente si è verificato intorno alle 17:30 di venerdì 2 febbraio tra le uscite di Mercato Saraceno e Monte Castello; dopo essere finito fuori strada il camion ha fatto un volo di diverse decine metri che si è concluso in una scarpata. Il mezzo pesante è andato letteralmente distrutto; scattato l’allarme sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche sotto al ponte dell’autista che in un primo momento non è stato trovato. Solo nella tarda serata è stato fatto il tragico rinvenimento del corpo ormai senza vita.

Oltre ai vigili del fuoco sul posto sono intervenuti anche le squadre Anas, il personale del 118, la polizia stradale di Bagno di Romagna e i carabinieri di Mercato Saraceno.