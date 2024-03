Dolore per la morte di Giuseppe Maiolo, il 17enne che ha perso la vita in un incidente con lo scooter

Non aveva ancora compiuto neanche 17 anni la giovane vittima dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 6 marzo, sulla strada regionale 630 a Formia. Giuseppe Maiolo ha perso la vita mentre si trovava sul suo scooter che, per cause che al momento sono ancora al vaglio, si è scontrato con un autocarro condotto da un uomo di 35 anni di Spigno Saturnia.

La dinamica del drammatico sinistro è ancora al vaglio della polizia locale di Formia che è intervenuta sul posto e ha operato anche con la collaborazione dei carabinieri impegnati nella gestione della viabilità.

Ed è un dolore troppo grande per tutta la comunità di Formia quello da sopportare per la perdita del giovane Giuseppe che frequentava l’istituto tecnico per geometri. Il sinistro è avvenuto nei pressi della località Santa Croce. Il giovane è stato subito soccorso dai sanitari del 118; le sue condizioni sono apparse da subito delicate ed è stata attivata anche un’aliambulanza per il suo trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma, ma durante il volo le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è stato quindi trasportato al Goretti di Latina dove è purtroppo deceduto.

Sulla dinamica dell’incidente sono ora al lavoro gli agenti della polizia locale, mentre tutta la comunità di Formia piange la morte del 17enne, sesta vittima della strada in appena dieci giorni nella provincia di Latina. Solo qualche ore prima, nella serata di martedì 5 marzo, in un incidente autonomo sulla Migliara 49 a Sabaudia avevano perso la vita due uomini di 43 anni, Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia. Sull’Appia lo scorso 1 marzo era stato investito e ucciso un giovane straniero di 27 anni che era in sella alla sua bicicletta; solo 24 ore prima in un incidente fra due auto sulla Migliara 45 era deceduto un uomo di 77 anni che in quel momento stava accompagnando il nipote a scuola. Ed era domenica 25 febbraio quando invece sulla Migliara 51 Riccardo Giorgi è stato investito da un’auto mentre procedeva sulla sua bici da corsa.