Incidente ad Aprilia, Giuseppe Sabbatini muore investito mentre è in bici. Grave il conducente dell’auto

Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo aprile Giuseppe Sabbatini, l’uomo morto in seguito all’incidente stradale che si è verificato nel primissimo pomeriggio di ieri, domenica 14 gennaio, lungo via Carano ad Aprilia. Il pensionato, che viveva nella zona del quartiere Toscanini, era in sella alla sua bici quando è stato investito da un’auto. Inutili si sono rivelati per lui i soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

E’ rimasto ferito in maniera grave invece il 45enne di Cisterna che si trovava al volante della vettura, una Mercedes Classe A, che dai soccorritori è stata ritrovata rubaltata su un fianco sul margine della carreggiata. Soccorso per lui è stato predisposto un trasferimento d’urgenza attraverso un’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente costato la vita al 69enne è ancora tutta da chiarire e le indagini sono state affidate ai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che ieri intorno alle 14 sono intervenuti in via Carano. Da quanto si apprende i due mezzi viaggiavo nello stesso senso di marcia quando, per cause che al momento quindi sono ancora al vaglio, c’è stato lo scontro.

Saranno dunque i militari a dover fare piena luce su quanto esattamente accaduto. Il luogo dell’incidente ieri pomeriggio è stato raggiunto anche dai vigili del fuoco che oltre a prestare i primi soccorsi al conducente dell’auto hanno poi operato per la messa in sicurezza della stessa vettura.