Domenica di sangue sulle strade pontine, due morti. Ciclista investito e ucciso da un’auto

E' stata una domenica drammatica quella vissuta ieri, 27 novembre, nella provincia di Latina: due le vittime di altrettanti incidenti che hanno macchiato di sangue, ancora, le strade pontine. Poche ore dopo il sinistro di Gaeta, in cui ha perso la vita Annargenide Astuto, 79enne molto conosciuta e stimata a Formia anche per aver ricoperto il ruolo dirigente del reparto di oculistica dell’ospedale Dono Svizzero, investita da un camion mentre era con il marito, un altro sinistro si è verificato nel pomeriggio lungo la Migliara 58 al confine tra i territori di Terracina e San Felice Circeo.

Erano intorno alle 18 quando un cittadino di origini indiane mentre era a bordo di una bicicletta è stato investito da una vettura. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo che, per cause che sono al momento ancora al vaglio, è stato colpito dall’auto mentre stava rientrando a casa.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai carabinieri che hanno svolto i rilevi di rito e ai quali ora spetta la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro.