Tragico incidente a Marina di Minturno: investito da un’auto in fuga, muore un uomo

Tragico incidente nella serata di ieri, mercoledì 15 dicembre, a Marina di Minturno dove un uomo è stato investito da un’auto che poi si è allontanata senza prestare soccorso. Tutto è accaduto intorno alle 21 lungo via Simonelli, nella frazione di Minturno.

La vittima, dalle prime informazioni a disposizione, è un cittadino di origini tunisine colpito da un’utilitaria mentre stava attraversando la strada. L’incidente è avvenuto a pochi metri di distanza dall’abitazione dove viveva l’uomo, che era molto conosciuto in zona.

Scattato l’allarme, il luogo del sinistro è stato immediatamente raggiunto dai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potutoti far nulla per salvare la vita all’uomo, e dai carabinieri ai quali sono state ora affidate le indagini per rintracciare la persona che era al volante della vettura al momento del drammatico incidente.