Incidente in strada Capograssa: investito da un’auto mentre è in bici, muore un uomo

Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina: dopo il mortale di ieri sulla Nettunense ad Aprilia in cui ha perso la vita un uomo di 51 anni, un altro drammatico incidente si è verificato oggi, lunedì 5 dicembre, questa volta a Latina, nella zona di Borgo San Michele.

Per cause che sono ancora al vaglio della polizia stradale, Italo Coletti di 85 anni è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta lungo strada Capograssa. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 ma purtroppo per l’uomo di circa 80 anni non c’è stato nulla da fare; inutili si sono rivelati i soccorsi prestati.

Da quanto emerso, l’anziano era in sella sua bici quando è stato urtato con la parte destra anteriore dalla vettura, una Toyota Yaris, condotta da una giovane di 21 anni di origini indiane; l’uomo caduto è statao scaraventato in terra mentre il mezzo a due ruote è finito nel fossato che costeggia la carreggiata.

Questa mattina hanno raggiuto il luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale di Formia e di Latina impegnati nei rilievi di rito che saranno utili per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.