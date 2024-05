La tragedia sull’Appia: Maicol Mattei muore a 33 anni in un incidente in auto

Due comunità in lutto, quelle di Terracina e Fondi, per la morte di Maicol Mattei, il 33enne che sabato notte ha perso la vita nell’incidente sull’Appia. Una tragica carambola che non ha lasciato scampo al giovane che viveva proprio a Terracina e che ha portato al ferimento, non grave, di altri cinque ragazzi.

Sulla dinamica del sinistro avvenuto nel territorio di Fondi sono ora al lavoro i carabinieri che l’altra notte sono intervenuti sul luogo dell’incidente insieme ai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fa nulla per salvare la vita al 33enne, deceduto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione Maicol Mattei era alla guida della sua vettura in direzione Fondi quando ne ha improvvisamente perso il controllo, per cause che sono ancora al vaglio; la vettura è finita così contro un albero che costeggia l’Appia, poi la carambola e la sua auto che ha urtato quella su cui viaggiavano altri 5 giovani di età compresa tra i 19 anni e i 24 anni che procedeva nello stesso senso di marcia. Gli occupanti del secondo veicolo sono stati soccorsi e portati negli ospedali di Santa Maria Goretti di Latina e Dono Svizzero di Formia, fortunatamente non in gravi condizioni. Per il 33enne, molto conosciuto e stimato a Terracina, invece non s’è stato nulla da fare.

Maicol Mattei è la 21esima vittima della strada in provincia in questo terribile 2024. Giovanni delle Cave, dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, ha annunciato un sit in di protesta davanti alla Prefettura per i prosismi giorni. “L’ennesimo incidente stradale, fatto di sangue registratosi nella nostra provincia - scrive in una nota -; ciò che è ancora più grave ancora a carico di un giovanissimo, fatto annunciato nella più totale inerzia di chi istituzionalmente dovrebbe garantire ordine e sicurezza, sordo sino ad oggi a tutte le istanze e denunce di questa Associazione”. Una tragedia che, ha concluso Delle Cave, “ci impone di proclamare un sit-in di protesta davanti la Prefettura di Latina, la cui data verrà stabilita nei prossimi giorni dal comitato di presidenza”.