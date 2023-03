Manuel Scaccia muore in un incidente in moto. Quattro vittime in un mese sulla stessa strada

L’intera comunità ciociara piange la morte di Manuel Scaccia, l’uomo di 35 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, che ieri ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto lungo la strada regionale Valle del Liri. L’incidente che si è verificato a Itri, al confine con il territorio di Campodimele, arriva a un mese esatto dalla tragedia del 18 febbraio scorso quando a poca distanza in un altro sinistro persero la vita tre centauri.

Manuel Scaccia, secondo quanto si apprende, era insieme a un gruppo di motociclisti e stava facendo ritorno in Ciociaria quando è rimasto coinvolto nell’incidente autonomo. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un muretto che costeggia la carreggiata prima di cadere a terra. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118 all’uomo per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

Una notizia, quella della morte del 35enne, che ha lasciato sconvolte le comunità di Veroli e Alatri - paese di origine di Manuel Scaccia - dove l’uomo era molto conosciuto perché il padre è il titolare di un’azienda di autotrasporti. Tanti sono i messaggi di cordoglio che in queste ore si sono susseguiti, lasciati da quanti hanno voluto ricordarlo. “Ciao amico mio fai buon viaggio ci hai spezzato il cuore. Ti voglio ricordare sempre sorridere così”: è solo uno dei tanti messaggi affidati a Facebook.

Come detto il tragico incidente in cui ha perso la vita Manuel Scaccia arriva a un mese esatto dall’altra tragedia che si è verificata il 18 febbraio lungo la strada regionale Valle del Liri quando nello scontro tra due moto persero la vita la coppia residente a Fondi, Rosanna Addessi e Guido De Filippis, 46 anni lei e 43 lui, insieme al 28enne della provincia di Frosinone Daniele Materazzo