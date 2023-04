Incidente sulla Migliara 47: auto finisce fuori strada. Muore il 22enne Matteo Campagna, grave l'amico

Un altro incidente, l’ennesimo in questo drammatico aprile, sulle strade della provincia di Latina: nella serata di ieri un giovane di appena 22 anni ha perso la vita dopo che la vettura su cui viaggiava è uscita fuori strada.

Il sinistro si è verificato lungo la Migliara 47, nei pressi dell’incrocio con l’Appia, fra i territori di Pontinia e Sezze. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati a Matteo Campagna, per il quale non c’è stato nulla da fare, mentre l'amico che era in auto con lui è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Da quanto si apprende, si tratta di un incidente autonomo con l'auto su cui viaggiavano i due ragazzi che, per cause che sono ancora al vaglio, è improvvisamente uscita fuori strada, andando a sbattere contro un muretto e poi terminando la sua corsa in una cunetta. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i due giovani di Pontinia dall’abitacolo e recuperato l’auto, insieme anche ai sanitari del 118 per i soccorsi. Purtroppo Matteo Campagna, che secondo le primissime informazioni era seduto sul sedile del passeggero, è deceduto sul posto; l'amico due anni più piccolo di lui è stato invece trasportato al nosocomio del capoluogo pontino dove è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto nella serata di ieri anche dai carabinieri che hanno svolto i primi rilievi e che ora stanno proseguendo la loro attività con tutti gli accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.

Articolo aggiornato alle 13 del 23 aprile 2023