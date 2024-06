Muore Michele Viola, travolto da un'auto mentre era in bici: era stato capo della Digos a Latina

Lutto nella polizia di Stato. Michele Viola, 52 anni, attuale capo di gabinetto della questura di Taranto, è stato travolto e ucciso in bicicletta mentre percorreva la statale 172 che collega Taranto a Martina Franca. Un lutto anche per la questura di Latina, dove Viola aveva lavorato dal 2007 al 2012 come capo della Digos.

Michele Viola, originario di Reggio Calabria, appassionato di baket e di ciclismo, lascia la moglie e un figlio di 13 anni. Sul terribile incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Il violento impatto con una Ford Focus purtroppo non gli ha lasciato scampo

Il suo era stato un percorso professionale di eccellenza. Aveva prestato servizio anche nella Dia a Reggio Calabria, poi a Messina. Nel 2022 era diventato dirigente del commissariato di Palmi e da soli due mesi era stato trasferito alla questura di Taranto.

Sui social decine di messaggi di cordoglio.Lo ricorda anche il Sap, sindacato autonomo di polizia: "Il Sap si stringe nel ricordo e nel dolore ai familiari del capo di gabinetto della questura di Taranto. Il dirigente Michele Viola è scomparso ieri all'età di 52 anni in un tragico incidente stradale sulla statale 172".