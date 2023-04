Incidente sulla Migliara 51: finisce fuori strada con l'auto: muore un ragazzo di 22 anni

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile, lungo la Migliara 51 al confine tra i territori di Pontinia e Sabaudia. Da quanto si apprende nel sinistro ha perso la vita un ragazzo di 22 anni che viveva nella città delle dune.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita al giovane automobilista, deceduto praticamente sul colpo.

Secondo le prime informazioni a disposizione, si tratta di un incidente autonomo; la vettura su cui il 22enne viaggiava da solo, una Fiat 500, per cause che sono al momento ancora al vaglio, è uscita fuori strada finendo la sua corsa in un fossato che costeggia la strada. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco, ma a nulla sono valsi i tentativi di salvare la vita al ragazzo.

I rilievi sono stati svolti dagli agenti della polizia stradale che hanno il compito ora di ricostruire la dinamica del tragico incidente costato la vita al giovane.