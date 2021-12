Tragico incidente in moto: perde il controllo e finisce fuori strada, morto un 47enne

Un uomo di 47 anni di Aprilia ha perso drammaticamente la vita in un incidente avvenuto a Monterotondo, nella provincia di Roma. La tragedia nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 dicembre, lungo via di Valle Ricca all'altezza dell'incrocio con via Fornaci.

Come riporta RomaToday, il 47enne era a bordo della sua Harley Davidson quando ha perso il controllo del mezzo sbattendo contro il guard rail che costeggia il tratto di strada.

Un impatto che si è rivelato fatale per il centauro, deceduto sul colpo. Scattato l’allarme, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli uomini della polizia locale a cui sono affidate ora le indagini per risalire alle cause del drammatico incidente.

Resta infatti da chiarire se per il 47enne pontino si sia rivelato fatale l'impatto con il guard rail oppure se alla base dell’incidente possa esserci un malore. Un’ipotesi questa avallata dal fatto che il tratto di strada incriminato non presenta curve o asperità particolari.