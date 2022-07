A 300 km/h sul Gra, poi lo schianto: muore a 21 anni. In un video gli istanti prima dell’incidente

Ha perso la vita dopo che l’auto che stava guidando è finita fuori strada; poco prima dello schianto il contachilometri aveva segnato quasi 300 chilometri orari. L’incidente si è verificato nella sera dello scorso 18 luglio sul Grande Raccordo Anulare a Roma, vittima un giovane di 21 anni di origini rom ma residente ad Aprilia, Orsus Brischetto, che era al volante di una Audi R8 coupè.

Gli attimi immediatamente prima dell’incidente sono stati immortalati in un video girato dall’amico che era insieme al 21enne e subito diventato virale sui social. Dalle terribili immagini si vede l’auto sfrecciare tra le corsie del Gra, sorpassare le altre auto, poi il particolare del contachilometri su cui si soffermano le riprese proprio pochi secondi prima dell'incidente e che arriva a sfiorare i 300 chilometri orari; in sottofondo musica rap e i due ragazzi che cantano. Poi lo schianto. Una sequenza terribile.

L’incidente come riporta RomaToday, è avvenuto nella serata di lunedì 18 luglio all’altezza del chilometro 37 e 500 del Grande Raccordo Anulare. L’auto su cui viaggiano i due ragazzi e guidata dal 21enne residente ad Aprilia è finita fuori strada durante la sua corsa, dopo lo scontro contro il guardarail si è cappottata più volte per poi carambolare contro un'altra vettura, guidata da una donna incinta che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. I due giovani sono stati invece estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco della squadra 21 A di Frascati e le loro condizioni sono apparse subito delicate.

Il 21enne è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate; l’amico è stato portato al policlinico Casilino in codice rosso.