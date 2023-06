Incidente fra scooter e furgone: un 55enne muore nello scontro frontale tra i due mezzi

Un uomo di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Pomezia. La tragedia nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 giugno, in via Monte d’Oro; dalle informazioni a disposizione a scontrarsi sono stati uno scooter condotto dalla vittima e un furgone.

Ad avere la peggio il 55enne per il quale si sono rivelati vani i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.40; scattato l’allarme sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Pomezia per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica di quanto accaduto. Stando ai primi elementi emersi lo scontro tra i due mezzi è avvenuto in maniera frontale; nell’impatto il 55enne è stato sbalzato sull’asfalto ed è deceduto sul posto.

Ferito invece il conducente del furgone che trasportato al Campus Biomedico ha avuto una prognosi di 30 giorni.