Incidente sulla Pontina, morto un uomo investito al km 33

Incidente sulla Pontina oggi, 17 dicembre, all'altezza del chilometro 33, nella frazione di Castagnetta, a Pomezia. Un pedone è stato investito lungo la carreggiata in direzione Roma ed è morto. Sul posto, per i rilievi del sinistro, le pattuglie della polizia stradale di Aprilia e il personale dell'Anas. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che è in fase di ricostruzione da parte e degli agenti.

Il tratto di carreggiata al momento è stato temporanamente chiuso ed è stata istituita l'uscita obbligatoria su via Laurentina, mentre è chiusa la rampa che da via Laurentina permette di immettersi sulla Pontina. L'Anas ha comunicato che la strada è stata riaperta poco dopo le 10.