Incidente mortale sulla Pontina: investito da un’auto, perde la vita un uomo

Tragico incidente nella serata di oggi, martedì 19 dicembre, sulla Pontina. Un uomo è stato investito sulla strada statale 148; purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia, insieme ai sanitari del 118.

Il sinistro si è verificato in direzione sud, all'altezza del chilomero 52+300, nei pressi dello svincolo di via Genio Civile nel territorio di Aprilia. L’uomo, da quanto si apprende, sarebbe stato investito da un’auto. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polstrada che hanno subito raggiunto il luogo dell’incidente. Insieme a loro anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo.

Pesantissime, nonostante l’orario, le ripercussioni sulla circolazione stradale. La corsia è stata chiusa per consentire le operazioni e i rilievi da parte della polizia stradale; lunghe code sulla Pontina in direzione sud.