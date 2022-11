Incidente mortale sulla Pontina, uomo travolto mentre era fermo per un'avaria alla sua auto

Ancora una vittima sulle strade pontine. Nella serata di ieri, sabato 12 novembre, al km 47 della statale Pontina sul territorio di Aprilia un uomo ha perso la vita travolto da un’auto mentre era fermo al lato della carreggiata per un problema alla sua macchina.

Alla guida della vettura, una Citroen C3 che procedeva in direzione Latina, c’era una donna di 48 anni che ha investito un 62enne di nazionalità moldava fermo con la sua Citroen C1 a bordo carreggiata per avaria. Probabilmente a causa dell’assenza di illuminazione in quel tratto la donna non lo ha visto nonostante la vittima avesse attivato le quattro frecce lampeggianti sulla sua vettura. La guidatrice si è immediatamente fermata ed era visibilmente scossa. Sul posto i carabinieri e un mezzo del 118 ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Per la donna è arrivata una denuncia per omicidio stradale mentre i militari dell’Arma hanno sequestrato il cellulare per effettuare accertamenti. Il traffico è stato bloccato per qualche ora.