Incidente mortale sulla Pontina, perde la vita un motociclista

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 marzo, sulla Pontina. Il sinistro si è verificato intorno alle 16 nel territorio di Aprilia, nei pressi del chilometro 39,700, in direzione Terracina, e secondo le prime informazioni avrebbe visto coinvolte una moto e una vettura.

Ad avere la peggio, da quanto si apprende, è stato un uomo che viaggiava in sella al mezzo a due ruote.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi hanno raggiunto il luogo dell’incidente gli agenti della polizia stradale che, per consentire le operazioni in tutta sicurezza, hanno provveduto a chiudere il tratto di strada.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico; rallentamenti e code si registrano in direzione Terracina. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas al lavoro per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.