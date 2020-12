Incidente mortale sulla Pontina a Terracina, perde la vita un uomo in bici

Tragico incidente nell’ultimo giorno dell’anno sulla Pontina. Un sinistro con esito mortale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 31 dicembre, nel territorio di Terracina.

Secondo le prime informazioni a disposizione, l’incidente è avvenuto nei pressi del chilometro 97,600 in direzione Roma; sono rimaste coinvolte un’auto e una bici; in seguito all'impatto ha perso la vita l'uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote.

Scattato l'allarme sono intervenuti i sanitari del 118 e i per i rilievi di rito i carabinieri a cui spetta ora la ricostruzione del drammatico incidente. sul posto anche le squadra Anas impegnate nella viabilità. Proprio da Anas aggiornano che al momento sulla Pontina è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato.