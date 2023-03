Incidente mortale sulla Pontina Vecchia, 25enne perde la vita in uno scontro tra moto e auto

Un giovane di 25 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente che si è verificato lungo la Pontina Vecchia, nel territorio di Pomezia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte la moto su cui viaggiava il ragazzo e un’auto guidata da un uomo; inutili si sono rivelati i soccorsi prestati al centauro per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.45 di oggi, mercoledì 22 marzo, al confine con il territorio di Ardea e sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche la polizia locale e i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, il 25enne era in sella sua moto quando, per cause che sono ancora in fase di ricostruzione, si sarebbe scontrato con la vettura, una Mercedes; in seguito all’impatto il mezzo a due ruote sarebbe poi finito in un fosso che costeggia la carreggiata. Sotto choc l’uomo alla guida dell'auto che, primo ad allertare i soccorsi, è stato portato in ospedale; come da prassi sarà sottoposto ai test per alcol e droga.

La dinamica del tragico sinistro è al vaglio della polizia locale. Per consentire i soccorsi e i primi rilievi la strada è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Laurentina e via Nazareno Strampelli.