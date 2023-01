Un altro drammatico incidente: bici investita da un'auto, un morto a Pontinia

Non si arresta la scia di sangue sulle strade della provincia di Latina. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 gennaio, un altro incidente mortale si è verificato questa volta nel territorio di Pontinia. Vittima un uomo che procedeva in sella alla sua bicicletta che è stato investito da un’auto lungo via Marittima II.

Sul posto, intorno alle 15.30, sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo nulla è stato possibile per salvare la vita al ciclista. Da quanto si apprende sembra sia rimasta ferita anche la persona che si trovava alla guida della vettura e che in seguito all’impatto sarebbe finita in un canale che costeggia la strada.

Hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi che potranno rivelarsi utili per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Durante le operazioni la strada è stata chiusa al traffico e la circolazione deviata.

Un dramma, quello di oggi a Pontinia, che arriva appena 24 ore dopo un sinistro simile che si è verificato ieri tra i territori di Terracina e San Felice Circeo sulla Migliara 58 e in cui ha perso la vita il 66enne Salvatore Astarita, anche lui investito mentre era in bici. Si tratta della terza vittima sulle strade della provincia dall’inizio del 2023.