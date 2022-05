Incidente mortale a Prossedi: 60enne perde la vita in un frontale. Ferito un giovane

Un altro tragico incidente sulle strade della provincia di Latina: nella serata di ieri un uomo di 60 anni di Priverno ha perso la vita in seguito ad uno scontro frontale fra due veicoli. Il dramma lungo la strada provinciale Guglietta Vallefratta, a Prossedi.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione con i colleghi di Roccagorga, insieme anche ai sanitari del 118; per l’uomo purtroppo, però, non c’è stato nulla fare, è deceduto subito dopo l’incidente.

Dai primi elementi emersi, nel sinistro sono rimasti coinvolti un Fiat Doblò su cui viaggiava la vittima e una Golf Volkswagen su cui si trovava invece un giovane di 20 anni residente nella provincia di Frosinone. Lo scontro, che per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri è avvenuto frontalmente, non ha lasciato scampo al 60enne, mentre il ragazzo soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri