Incidente a San Felice Circeo, 35enne muore in ospedale. Cordoglio in città

Tragico epilogo per un incidente avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 24 marzo, a San Felice Circeo: un uomo di 35 anni, Riccardo dell’Omo, è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

Il sinistro, lungo via Monte Circeo, ha visto coinvolto lo scooter su cui viaggiava il 35enne e un’auto; soccorso dai sanitari del 118 era stato portato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma dove è poi deceduto.

Dolore e sconcerto in tutta la comunità di San Felice Circeo dove l’uomo era molto conosciuto come musicista e insegnante di fisarmonica. Tanti sono i messaggi che in queste ore vengono lasciati anche sui social da quanti lo conoscevano. E un pensiero a Riccardo dell’Omo è stato rivolto anche dal sindaco Giuseppe Schiboni: "Una giovane vita stroncata con un incidente stradale e sempre dolorosa per una comunità, soprattutto quando hai avuto modo di apprezzare le doti e la disponibilità di questo giovane padre, che conoscevo personalmente e che ho sempre apprezzato - ha detto il primo cittadini -. Lascia la moglie e tre figli piccoli e da genitore sento ancora più il peso di questa morte. Il richiamo alla prudenza e all'attenzione alla guida non è mai troppo, quando ci troviamo di fronte a queste tragedie ed proprio per questo sento il dovere di stringere a noi, come comunità, questa famiglia, colpita da questa inspiegabile tragedia. Questo è il momento della riflessione e del silenzio".