Incidente mentre torna a casa a Sezze, in sella alla moto urta contro un cavallo: muore 35enne

Una tragedia nella notte a Sezze dove un giovane di 35 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente mentre era in sella alla sua moto. Tutto è accaduto intorno alle 2 della notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre; sul posto sono giunti i sanitari del 118 per i soccorsi al centauro ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati invece affidati ai carabinieri che presto hanno raggiunto il luogo dell’incidente, via Scopiccio nel centro lepino.

Secondo una primissima ricostruzione, Riccardo Molinari stava tornando a casa con la sua moto quando, per cause ancora al vaglio, ha urtato violentemente contro un cavallo che si trovava sulla strada, scappato probabilmente da un recinto.

Un dinamica su cui stanno lavorando ora i militari della Stazione di Sezze guidati dal maresciallo Ilaria Somma. Grande cordoglio invece in paese per la morte del 35enne che era conosciuto e molto stimato.