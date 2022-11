Incidente sul raccordo: perde il controllo del camion, muore un uomo di Aprilia

E’ un uomo di Aprilia la vittima dell’incidente mortale che nella mattinata di oggi, mercoledì 30 novembre, si è verificato sul grande raccordo anulare a Roma. Si tratta di un 55enne che era alla guida di un camion al momento del sinistro che si è verificato intorno alle 4.

Come riporta RomaToday, l’autista del mezzo pesante, per cause che sono ancora al vaglio, ne avrebbe improvvisamente perso il controllo sbandando prima contro un guard rail e poi andando a finire contro il pilone del cavalcavia all'altezza del chilometro 35 del Gra, nei pressi di Tor Bella Monaca. Nell’incidente il camion ha perso anche il carico, centinaia di bottiglie di vetro che son finite sparse per la strada.

Un impatto che non ha lasciato scampo al 55enne di Aprilia; inutili si sono rivelati i soccorsi da parte de sanitari del 118. L’incidente ha causato ingenti disagi anche al traffico; il personale Anas è intervenuto per togliere quindi i pezzi di vetro pericolosi dalla strada e per permettere di completare le operazioni di pulizia completa, la viabilità è stata modificata.