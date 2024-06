Incidente mortale notte a Fondi in cui ha perso la vita un 48enne che si trovava in sella a uno scooter insieme al figlio rimasto ferito. La tragedia in via Arnale Rosso, nei pressi dello stadio. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati al 48enne mentre il ragazzo di 17 anni che è stato portato in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma.

La dinamica del tragico sinistro è ancora i fuse di ricostruzione, ma secondo i primi accertamenti il 48enne Salvatore Pannozzo era alla guida dello scooter su cui si trovava anche il figlio quando, dopo una manovra forse utile a evitare un altro veicolo, ha improvvisamente sbandato e perso il controllo del mezzo.

Entrambi sono caduti a terra. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare; ferito il figlio 17enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale Gemelli dove è stato ricoverato. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato a cui ora spetta la ricostruzione del drammatico incidente.