Incidente mortale a Sermoneta, auto fuori strada in via Le Pastine: perde la vita un 59enne

Si allunga la scia di sangue sulle strade della provincia di Latina. Un tragico incidente in cui ha perso la vita un uomo di 59 anni si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 novembre, lungo via Le Pastine, nel territorio di Sermoneta.

La vittima, secondo una primissima ricostruzione, era alla guida della sua Fiat Panda quando improvvisamente il veicolo è uscito fuori strada ribaltandosi e rimandendo poi su un fianco. Un incidente autonomo che purtroppo non ha lasciato scampo a Umberto Porcelli, 59enne originario di Cisterna. Allertati sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita e hanno potuto sono constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi, con il supporto anche dei carabinieri e dei vigili del fuoco impegnati nelle delicate operazioni per estrarre il 59enne dall’abitacolo. Secondo una primissima ipotesi l’incidente potrebbe essere stato causato da un malore.

Si conferma un novembre drammatico, questo, sulle strade della provincia di Latina: solo la scorsa settimana sono state, infatti, cinque le vittime di altrettanti incidenti.