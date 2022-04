Drammatico incidente sulla Pontina, frontale fra due auto: muore un uomo. Ferito un ragazzo

Un altro tragico incidente sulle strade della provincia di Latina: è accaduto questa mattina presto sulla Pontina nel territorio di Terracina, all’altezza dello svincolo per San Vito, nei pressi del chilometro 96. Nello scontro che ha visto coinvolte due vetture, purtroppo, ha perso la vita un uomo di 53 anni di Borgo Hermada.

Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale insieme ai sanitari del 118 ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 5 di questa mattina un giovane di 34 anni che si trovava alla guida di una Nissan Quashkai, per cause che sono ancora al vaglio, ha perso il controllo dell’auto che ha invaso la corsia opposta scontrandosi con la Lancia Y su cui viaggiava la vittima insieme al suo cane, un pastore tedesco.

L’impatto tra le due vetture è avvenuto frontalmente. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati al 53enne, deceduto sul colpo, mentre il giovane è stato portato in codice rosso presso l’ospedale Fiorini di Terracina.

Ora sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia stradale guidati dal comandante provinciale Gina Luca Porroni, per risalire alle esatte causa di quella che è l’ennesima tragedia sulle strade della provincia di Latina. Solo nel pomeriggio di ieri, infatti, in un altro incidente aveva perso la vita un uomo di 68 anni di Anzio. Cresce drammaticamente il numero delle vittime sulle strade pontine che solo dall'inizio di quest'anno sono state 13. Un appello alla prudenza e ad evitare distrazioni quando ci si mette alla guida è quello che rivolge la polizia stradale ai cittadini; sono infatti queste tra le concause che possono influire in maniera determinante sugli incidenti che a volte possono avere anche tragiche consueguenze.