Incidente sul lungomare, perde il controllo dell'auto: muore un 32enne

Il sinistro avvenuto a Torvaianica, nel territorio di Pomezia. Ferite anche due ragazze che non sono però in pericolo di vita

Tragedia sulle strade in provincia di Roma, nel tratto del lungomare tra Torvaianica, a Pomezia, e Ardea, dove un ragazzo di 32 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino di oggi, venerdì 23 luglio. Con lui in macchina anche due amiche trasportate in ospedale, ferite ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Pomezia che indagano per ricostruire la dinamica del sinistro, il 32enne avrebbe perso il controllo della sua auto all'altezza del lungomare finendo contro due auto parcheggiate. Fatale l'impatto per il conducente della vettura. Le due sue amiche, soccorse dal 118 ed estratte dall'abitacolo dai vigili del fuoco, sono state accompagnate in ospedale, una a Pomezia e l'altra al Sant'Eugenio di Roma, in codice rosso ma non in pericolo di vita.

La salma del ragazzo è stata trasportata all'istituto di medicina di Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per l'autopsia. Secondo una prima analisi, nell'impatto non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro veicolo.