Incidente con lo scooter mentre torna a casa: muore un 56enne di Pomezia

Un uomo di 56 anni di Pomezia ha perso la vita in un incidente sulla via Litoranea fra Ostia e Torvaianica. La tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 12 settembre; come riporta RomaToday, il 56enne Ugo Faina era a bordo del suo scooter T-Max e stava facendo rientro a casa quando intorno all'ora di pranzo, all'altezza del chilometro 3 nella zona della spiaggia libera di Capocotta-Castel Porziano, secondo una prima ricostruzione ha invaso la corsia opposta, scontrandosi contro una Toyota Yaris, finendo sul parabrezza dell'auto, e con una Chevrolet Aveo.

Scattato l'allarme, sul posto oltre ai soccorritori sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del X Gruppo Mare, ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento non viene esclusa l'ipotesi che all'origine dello scontro ci possa essere stata una manovra fatta dal conducente dello scooter per evitare il manto stradale sconnesso in quel tratto. L'automobilista dalla Toyota, che si è fermato a prestare immediatamente soccorso, è stato sottoposto, come da prassi, ai test per verificare se avesse assunto alcol e droghe.

Per permettere i soccorsi e i rilievi di rito l'arteria è stata chiusa al traffico con disagi che sono stati registrati fino al tardo pomeriggio.