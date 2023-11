Nuova vittima della strada in provincia di Latina. Un uomo ha perso la vita ieri sera, sabato 25 novembre, finendo con la sua auto contro un albero.

E’ accaduto intorno alle 20.30 sulla Migliara 56: Umberto Coda, questo il nome della vittima, 56 anni di Terracina, stava rientrando a casa da Sabaudia dove aveva partecipato ad un evento, quando per cause da accertare ha perso il controllo della sua Fiat panda, è uscito dalla careggiata e ha finito la sua corsa schiantandosi contro un pino che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Terracina ma per l’uomo non c’era nulla da fare. Coda era molto conosciuto nella sua città anche quale organizzatore di eventi e spettacoli pubblici.

Lascia la moglie e due figli.