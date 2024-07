Incidente mortale su via del Lido: è Umberto Rufo la vittima

E' Umberto Rufo, 48 anni, la vittima del drammatico incodente stradale avvenuto questa mattina all'alba all'incrocio tra via del Lido e via Nascosa.

L'uomo è molto conosciuto sia a Latina che in altri centri della provincia Umberto Rufo dove si esibiva cantando in numerosi locali. Ieri notte stava rientrando a casa a bordo della sua moto dopo una serata trascorsa sul lungomare di Latina quando, per ragioni che sono ancora in fase di accertamento, è andato a sbattere contro la rotatoria che regola il traffico in quella intersezione: a causa dell'urto è stato sbalzato in alto per poi ricadere violentemente sull'asfalto mentre la moto è volata in un'altra direzione.L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che stavano percorrendo quel tratto di strada. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale di Aprilia con l'ausilio di una volante della Questura e un mezzo del 118. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario: la vittima è morta sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta.

Grande il cordoglio in città e molte le testimonianze che amici e conoscenti in queste ore stanno lasciando anche sul suo profilo Facebook. "Raccontero’ di te,di quanto hai regalato a chi ha avuto la fortuna di averti accanto,eri prezioso e noi l’abbiamo sempre saputo. Grazie per tutto" scrive un'amica.