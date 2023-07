Epilogo drammatico per l’incidente, investito da un’auto muore in ospedale

Drammatico epilogo per un incidente stradale che si è verificato lo scorso sabato 15 luglio in via Dormigliosa a Sermoneta. Un uomo di 52 anni è morto in ospedale a due giorni dal sinistro.

Sull’incidente sono ora in corso le indagini dei carabinieri a cui spetta la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto. Secondo i primi accertamenti l’uomo di origini nigeriane è stato investito da una vettura, una Ford Fiesta guidata da un ragazzo di 29 anni, mentre si trovava a piedi.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e lo straniero è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; ricoverato con una prognosi di 40 giorni le sue condizioni sono poi peggiorate fino al decesso avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 17 luglio, per le complicanze delle ferite riportate nell’incidente.

Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso; la vettura è stata sequestrata.