Incidente mortale su via Epitaffio, auto contro un albero: perde la vita un uomo

Tragico incidente nella prima mattinata di oggi, martedì 4 agosto, lungo via Epitaffio a Latina in cui un uomo ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con l’auto. Il sinistro si è verificato intorno alle 6; sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale insieme ai sanitari del 118.

Secondo le prime informazioni, la vettura su cui viaggiava l’uomo di 49 anni, una Chevrolet Spark, per cause che sono ancora al vaglio è uscita fuori strada per poi terminare la sua corsa contro uno degli alberi che costeggiano l'arteria che dalla stazione ferroviaria porta a Latina. Vani si sono rivelati i soccorsi prestati all’uomo.

Sulla dinamica del drammatico incidente sono al lavoro gli uomini della polizia stradale.