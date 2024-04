Incidente mortale ad Aprilia: motociclista 41enne perde la vita alla guida della sua Honda

Si macchiano di sangue le strade di Aprilia in questo sabato di primavera. In via del Genio Civile ad Aprilia, un motociclista di 41 anni ha perso la vita. La vittima, alla guida della sua Honda, si è scontrata con una Toyota Auris mentre procedeva lungo la strada proveniente da Campo di Carne verso la Pontina. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente ma il personale medico non ha potuto far nulla per salvare la vita all'uomo: sul posto era stato chiamato ad intervenire anche un elicottero per il trasporto d'urgenza, purtroppo inutilmente. Sono attualmente in corso le indagini della polizia locale per ricostruire quanto accaduto.